Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Seyhan Topaloğlu, Ayhan Baykara, Ahmet Murat Arıkanlıİstanbul Üniversitesi: Hande Güven 6, Ayşe Okul 7, Miray Şahin Yıldırım 1, Pop 8, İlayda Güner 12, Didem Nakaş 2, Neslişah Cora, Eylül Minez 7, Meltem Topaloğlu 3, Aisha 14, Kardelen Gezgin 4Hatay...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Seyhan Topaloğlu, Ayhan Baykara, Ahmet Murat Arıkanlı

İstanbul Üniversitesi: Hande Güven 6, Ayşe Okul 7, Miray Şahin Yıldırım 1, Pop 8, İlayda Güner 12, Didem Nakaş 2, Neslişah Cora, Eylül Minez 7, Meltem Topaloğlu 3, Aisha 14, Kardelen Gezgin 4

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Abdelkader 34, Snytsina 15, Merve Aydın 12, Özge Yavaş 12, Paris 6, Bahar Öztürk 2, Berrak Özaltın, Devran Tanaçan 4, Hülya Çoklar 4, Mircheva 4, Seda Deniz 7

1. Periyot: 13-23

Devre: 26-49

3. Periyot: 39-81

5 faulle çıkan: 38.28 Kardelen Gezgin (İstanbul Üniversitesi)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 100-64 mağlup etti.

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