Bilsoft ve Ideasoft'tan E-Ticaret hamlesi
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Bilsoft ve Ideasoft'tan E-Ticaret hamlesi

Bilsoft ve Ideasoft'tan E-Ticaret hamlesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bilsoft, e-ticarette Türkiye'de lider Ideasoft ile işbirliği yaparak muhasebe programı kullanan müşterilerine e-ticaret entegrasyonu sundu.

Bilsoft, e-ticarette Türkiye'de lider Ideasoft ile işbirliği yaparak muhasebe programı kullanan müşterilerine e-ticaret entegrasyonu sundu. İşletmeler güçlü altyapı ve entegrasyon sayesinde hem stoklarını hem de e-ticaret satışlarını tek ekrandan takip edebilecek.

Bilsoft Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam İdeasoft ile yapılan işbirliği ile ilgili olarak "Kullanıcılarımız muhasebe programı ile e-ticaret sitelerini tek ekrandan ve kolay şekilde yönetmek istiyordu. İdeasoft ile yaptığımız işbirliği kapsamında kullanıcılarımız muhasebe programına girdiği stok bilgisi otomatik e-ticaret sitesi ve pazaryerleri ile entegre kullanabilecek. E-ticaret sitesinden gelen siparişler Bilsoft muhasebe programında otomatik aktarılarak faturaları bir tıkla kesilebilecek. Böylece kullanıcılarımız e-ticaret sitesi ve pazaryerleri mağazalarında ayrı ayrı stok güncellemesi yapmasına gerek kalmayacak. Yaptığımız işbirliği ile kullanıcılarımıza tam otomasyon e-ticaret altyapısı sunuyoruz. Ayrıca tüm KOBİ'lerimize ücretsiz e-ticaret danışmanlığı sağlıyoruz. E-ticarete adım atmak isteyen firmalara özel kampanyamız ile tüm bu hizmetleri çok daha avantajlı fiyatlarla sunuyoruz. Bilsoft, İdeasoft ve Serbay işbirliğinde yaptığımız bu kampanyaya çok yoğun talep alıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen firmalar internet sitemizden detaylı bilgi alıp başvuru yapabilir" dedi.

Sağlam ayrıca firmaları hakkında bilgi vererek, "Bilsoft Yazılım, bu süreçte firmaların işlemlerini kolaylaştırmak ve onlara avantaj sağlamak için 2005'ten beri 100 Binin üstünde KOBİ'nin yanında olduğunu gururla altını çizmek isterim. Sektöründe lider olan Ideasoft ile işbirliği sayesinde artık birçok firmanın e-ticarete geçerek işlerinin daha da kolaylaşacağını, e-ticarete geçişte ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekte olduğumuzu eklemek isterim. Hizmetlerimiz bu alanda istenen fiziki evrakların ortadan kaldırılması, üzerindeki yükü olabildiğince azaltacak ve KOBİ'lerin dijital dönüşümden ciddi derecede fayda sağlayacaktır" diye söyledi.

Online tüketimin artmasıyla birlikte e-ticaretin hızla geliştiği, mikro işletmelerin pazarlar ve web siteleri aracılığıyla gerçekleştirdiği e-ticaret faaliyetlerinin de arttığı belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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