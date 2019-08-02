BİLSEM sonuçları ne zaman belli olacak? MEB BİLSEM mülakat sonuçları tarihi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim almasını ve kendilerine geliştirmeleri için Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)'ni kurdu. Okulların açılması ile başlayan başvurular sonrasında aday öğrenciler, belli bir eleme sürecinden geçiyor. Son olarak bireysel değerlendirmelerin yapılması 13 Mayıs'ta başladı. 9 Ağustos'ta sona erecek mülakatlardan başarılı olanlar kayıt hakkı kazanacak.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçları sorgulama işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilir. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM MÜLAKATLARI 3 KAT ARTTI!

BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

BİLSEM'DE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisine yönelik çalışmalar kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) yeni eğitim öğretim dönemini "yapay zeka atölyeleriyle donanma yılı" ilan etti.

Teknoloji ve eğitim boyutundan ilerleyecek çalışmalarla BİLSEM'lerde hem atölyelerin kurulması hem de öğrenci ve öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi sağlanacak. Öğrenciler, geliştirdikleri projelerde yapay zeka atölyelerinden yararlanacak.