BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?2019 BİLSEM mülakat sonuçları için gözler MEB'de!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyordu. 22 Nisan - 12 Temmuz'da yapılan bireysel değerlendirmeler; genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılıyor. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacak. Fakat şu ana kadar henüz BİLSEM sonuçları açıklanmadı.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Temmuz'da sona eren bireysel değerlendirme sonrasında BİLSEM mülakat sonuçlarına MEB'in verdiği tarihe göre 19 Temmuz'da açıklanacaktı. Fakat sonuçlar açıklanmadığı gibi konuyla ilgili olarak MEB'ten bir açıklama da gelmedi. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı vakit sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız.

SONUÇLAR NEREDEN DUYURULACAK?

MEB tarafından açıklanan BİLSEM takvimine göre sonuçlara itiraz ise 22-26 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek. Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı ise http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanması sonrasında 29 Temmuz ile 9 Ağustos arasında bu itirazlar değerlendirecek. İtirazların cevaplandırılması sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde BİLSEM'e kayıt yaptırabilecekler.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

2018-2019 BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

22 Nisan 2019 - 12 Temmuz 2019 Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Temmuz 2019 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması

22-26 Temmuz 2019 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Temmuz 2019 - 09 Ağustos 2019 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

19 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi