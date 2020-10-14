BİLSEM sonuçları açıklanıyor! 2020 BİLSEM grup tarama sınav sonucu sorgulama ekranı
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BİLSEM sonuçları açıklanıyor! 2020 BİLSEM grup tarama sınav sonucu sorgulama ekranı

14.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:22
BİLSEM sonuçları açıklanıyor! 2020 BİLSEM grup tarama sınav sonucu sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafıından özel yeteneği bulunan öğrencilere uygulanan tarama sınavıdır. BİLSEM grup tarama sınavı 4 Ocak'ta başlamış ve 11 Ekim'de son bulmuştu. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM sonuçları 14 Ekim günü içerisinde meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sınavı sonucunu araştıran binlerce aday, MEB'in duyurusuyla sonuçların açıklanacağı tarihi öğrendi. 11 Ekim'de sona eren MEB'in 2020 BİLSEM sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sonuçları bugün belli oluyor. İşte, BİLSEM grup tarama sınav sonuçları detayları...

2020 BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlene tarihe göre 2020 BİLSEM grup tarama sınav sonuçları 14 Ekim gününde adayların erişimine açılacaktı. Saat kaçta açılanacağı merak konusu olurken, BİLSEM sınav sonuçlarının saat 10.00 ile 14.00 arasında ilan edilmesi bekleniyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Her yıl özel yetenekli öğrencilere uygulanan BİLSEM sınavı 2020 yılında da 4 Ocak - 11 Ekim arasında gerçekleştirildi. 14 Ekim'de açıklanacak olan BİLSEM'in grup tarama sınavı sonuçları http://meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltması olan BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış özel eğitim kurumlarıdır.

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