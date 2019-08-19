BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM mülakat sonuçları sorgula

19.08.2019 07:44

BİLSEM sonuçları için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Mayıs - 9 Ağustos tarihleri arasından yapılan bireysel değerlendirme sonuçları bugün belli olacak. Açıklanacak sonuçlara göre BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan adaylar belli olacak. BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Kayıtlar ne zaman başlıyor?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçları sorgulama işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilir. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULA

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.