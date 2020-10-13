BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM grup tarama sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafıından özel yeteneği bulunan öğrencilere uygulanan tarama sınavıdır. BİLSEM grup tarama sınavı 4 Ocak'ta başlamış ve 11 Ekim'de son bulmuştu. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman belli olacak?

BİLSEM sınavı sonucunu araştıran binlerce aday, MEB'in duyurusuyla sonuçların açıklanacakğı tarihi öğrendi. 11 Ekim'de sona eren MEB'in 2020 BİLSEM sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ne zaman sonuçlanacak araştırılıyor. İşte, BİLSEM grup tarama sınav sonuçları detayları...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takviminde yer alan tarihe göre BİLSEM sonuçları, 14 Ekim Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak. BİLSEM sonuçlarına itiraz başvuruları,16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları, 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM GRUP TARAMA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Her yıl özel yetenekli öğrencilere uygulanan BİLSEM sınavı 2020 yılında da 4 Ocak - 11 Ekim arasında gerçekleştirildi. 14 Ekim'de açıklanacak olan BİLSEM'in grup tarama sınavı sonuçları http://meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltması olan BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış özel eğitim kurumlarıdır.