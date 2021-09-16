BİLSEM öğrencileri, fosil ormanda araştırma yaptı - Haberler
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BİLSEM öğrencileri, fosil ormanda araştırma yaptı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
BİLSEM öğrencileri, fosil ormanda araştırma yaptı

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, oluşumu 18-20 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Hoçaş Fosil Ormanı'nı ziyaret ederek, oluşturulan kum havuzunda fosil aradı.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi ( Bilsem ) öğrencileri, oluşumu 18-20 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Hoçaş Fosil Ormanı'nı ziyaret ederek, oluşturulan kum havuzunda fosil aradı.

BİLSEM tarafından bu sene ikincisi düzenlenen "Bolu Aladağlar'da Yeşil Sınıf Eğitimi-2" isimli TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesine katılan 32 öğrenci, Seben ilçesinde bulunan Hoçaş Fosil Ormanı'nı ziyaret etti.

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Arslan'dan yapılan sunumda öğrencilere doğa tarihi, jeolojik oluşumlar, fosiller ve bunların önemi hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler, daha sonra fosil aramaları için oluşturulan fosil havuzunda etkinlik düzenlendi.

Kum havuzuna saklanmış fosil ve farklı materyalleri bulması istenen öğrenciler, buldukları objelerin fosil olup olmadıklarını nasıl anlayacakları konusunda bilgilendirildi.

Öğrenciler, daha sonra fosil ormanını gezerek, buradaki dola oluşumlar hakkında bilgi edindi.

BİLSEM öğrencileri, fosil ormanda araştırma yaptı

BİLSEM öğrencileri, fosil ormanda araştırma yaptı

BİLSEM öğrencileri, fosil ormanda araştırma yaptı

BİLSEM öğrencileri, fosil ormanda araştırma yaptı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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