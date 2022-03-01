BİLSEM Öğrencileri Batman Üniversitesi ziyaret etti
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Batman'da bulunan tüm öğrencilerle bir arada olmaya özen gösteren Batman üniversitesi, Batman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından ziyaret edildi.
BATMAN (Bültenler) - 28 Şubat 2022 tarihinde üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen Necat Nasıroğlu Proje Yarışmaları Ödül Törenine katılan öğrenciler, geleceğin bilim insanları olmaya aday öğrenciler olarak programı yakından izleme imkânı buldular.
Projeler hazırlayan ve başarılı atölye çalışmaları yürüten BİLSEM öğrencileri, üniversite ortamında bulunarak geleceğe dair plan yaparken Batman Üniversitesini de yakından tanıdılar. Ödül töreninin ardından Batman Üniversitesini gezen öğrenciler, üniversite yaşamına dair bilgiler edindiler.
Batman Üniversitesinin kapılarının ilimizde bulunan tüm öğrencilere açık olduğunu söyleyen Batman üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Necat Nasıroğlu Proje Yarışmaları Ödül Töreninde yer alan BİLSEM öğrencilerinin Dijital Teknolojiler alanında farklı kazanımlar elde ettiklerini belirtti.