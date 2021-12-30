BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine ( Bilsem ) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM'lere öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenlerince yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs 2022 arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Klavuza "http://www.meb.gov.tr/2021-2022-bilsem-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/haber/24958/tr" adresinden ulaşılabilecek.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet