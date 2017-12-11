BİLSEM ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav takvimi. BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak sorusu, öğrenci velileri ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en üst seviyede kullanmalarına aracılık eden BİLSEM, sınavı ile merak konusu oldu. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, sınavla ilgili detaylı bilgiler

BİLSEM sınavı için velilerin hazırlıkları devam ediyor. Veliler kadar öğretmenler tarafından da yakından takip edilen BİLSEM sınavı, çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Peki, bu dönemin BİLSEM sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte, yetenekli öğrencilerin gelişimi için büyük önem kazanan Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı hakkında detaylı bilgiler

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? SINAV TAKVİMİ

11.12.2017

22.12.2017

Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Uygulamaların Yapılacağı Merkezlere İl Tanılama Sınav

Komisyonu Tarafından Yerleştirilmesi

26.12.2017

05.01.2018

Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin Giriş Belgelerinin e‐Okul Sistemi Üzerinden Verilmesi

06.01.2018

04.03.2018

Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması

09.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının http://www.meb.gov.tr Adresinden İlan Edilmesi

12.03.2018

16.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz

19.03.2018

30.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

14.03.2018

26.03.2018

Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü

Üzerinden Düzenlenmesi

27.03.2018

Bireysel Değerlendirmeye Alınacak Öğrencilerin e‐Okul Sistemi Üzerinden Giriş Belgelerinin Verilmesi

02.04.2018

08.06.2018

Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması 20.06.2018 Bireysel Değerlendirme Sonucunda "Bilim ve Sanat Merkezleri"ne Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr Adresinden Duyurulması

21.06.2018

27.06.2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

Sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrencinin velisi; uygulama ücreti olarak KDV dâhil 50 TL'yi (elli Türk lirası) aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak 13 29 Kasım 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Uygulama ücreti yatırıldıktan sonra gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e‐okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılabilir.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası ATM'lerinden, Vakıflar Bankası internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden yatırabilir.

Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir. Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler dikkatlice okunarak takip edilmelidir.)