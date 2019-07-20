BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'ten yeni tarih açıklaması!

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları, MEB tarafından verilen tarihe göre 19 Temmuz Cuma günü açıklanacaktı. Dün, Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edildi. Fakat BİLSEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bir iddiaya göre ise sonuçları 21 Temmuz'da açıklanacak. Peki BİLSEM yerleştirme sonuçları nereden açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları, 13 Mayıs - 12 Temmuz tarihlerinde yapıldı. BİLSEM mülakat sonuçlarının MEB'in verdiği tarihe göre 21 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlara itiraz ise 22-26 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 21 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

21 Temmuz'da açıklanacak mülakat sonuçlarına 22-26 Temmuz tarihlerinde itirazlar alınacak. Sonrasında 29 Temmuz ile 9 Ağustos arasında bu itirazlar değerlendirecek. İtirazların cevaplandırılması sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde BİLSEM'e kayıt yaptırabilecekler.

2018-2019 BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ