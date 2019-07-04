BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte MEB tarafından verilen tarih!

Özel yetenekli öğrencileri, ilgi alanlarına göre eğitim alabilmeleri için BİLSEM bireysel değerlendirmeler 13 Mayıs'ta başlamıştı. Bireysel değerlendirme 12 Temmuz'da sona erecek. Sonrasında ise gözler BİLSEM mülakat sonuçlarında olacak. Peki BİLSEM mülakat sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanacak?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

22 Nisan'da başlaması beklenen BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Mayıs'a ertelenmişti. 12 Temmuz'da sona erecek bireysel değerlendirme sonrasında BİLSEM mülakat sonuçlarına MEB'in verdiği tarihe göre 19 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlara itiraz ise 22-26 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

19 Temmuz'da açıklanacak mülakat sonuçlarına 22-26 Temmuz tarihlerinde itirazlar alınacak. Sonrasında 29 Temmuz ile 9 Ağustos arasında bu itirazlar değerlendirecek. İtirazların cevaplandırılması sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde BİLSEM'e kayıt yaptırabilecekler.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

2018-2019 BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

22 Nisan 2019 - 12 Temmuz 2019 Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Temmuz 2019 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması

22-26 Temmuz 2019 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Temmuz 2019 - 09 Ağustos 2019 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

19 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi