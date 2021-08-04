BİLSEM'LERE "HAVACILIK VE UZAY" İLE "NANOTEKNOLOJİ" ATÖLYELERİ KURULMAYA BAŞLANDI
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BİLSEM'LERE "HAVACILIK VE UZAY" İLE "NANOTEKNOLOJİ" ATÖLYELERİ KURULMAYA BAŞLANDI

BİLSEM'LERE 'HAVACILIK VE UZAY' İLE 'NANOTEKNOLOJİ' ATÖLYELERİ KURULMAYA BAŞLANDI
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BİLSEM'lerimize; "havacılık ve uzay" ile "nanoteknoloji" atölyeleri kurulmaya başlandı.

BİLSEM'lerimize; "havacılık ve uzay" ile "nanoteknoloji" atölyeleri kurulmaya başlandı. .

Bilim ve sanat merkezlerimizdeki öğrencilerimizin; havacılık ve uzay sektörlerine ilgi ve meraklarının artması, matematik ve fizik bilimi ile daha yakından ilgilenmeleri, konular ile disiplinler arası bağlantı kurmaları, haberleşme elektroniğini yakından tanımaları, el-göz-beyin koordinasyonunu arttıracak uygulamalı çalışmalar yapmaları, model uçak kullanımından önce simülatör kullanma deneyimlerinin artması, drone teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları, 3D yazıcı teknolojisini aktif olarak atölye çalışmalarında kullanmaları, haberleşme teknolojilerini öğrenmeleri amacıyla "havacılık ve uzay atölyeleri" ile metrenin milyarda biri kadar küçük boyuta sahip malzemelerle çalışılan bir alan olan; atom ve moleküllerin nano boyutlardaki en küçük birimleri üzerinde çalışarak maddeleri atomik düzeyde kontrol edebilmesi amaçlanan, atomları birbirlerine ekleyerek veya mevcut moleküler yapıyı değiştirerek yeni maddeler elde etme çalışmalarını içeren ve bu çalışmalar sonucunda pek çok alanda sınırlar ortadan kaldırılarak farklı buluşlar ortaya çıkarılabilen "Nanoteknoloji Atölyeleri" kurulmaya başlandı. .

Bu bilgiler ışığında özel yetenekli öğrencilerimizin bu alanlarda eğitim alarak kendilerini geliştirip ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaları amacıyla kurulan atölyelerimiz BİLSEM'lerimize hayırlı uğurlu olsun. .

Kaynak: Habermetre

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BİLSEM'LERE "HAVACILIK VE UZAY" İLE "NANOTEKNOLOJİ" ATÖLYELERİ KURULMAYA BAŞLANDI - Haberler
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