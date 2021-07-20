BİLSEM'LER YARDIMCI DERS MATERYALLERİ ÜRETTİ
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BİLSEM'LER YARDIMCI DERS MATERYALLERİ ÜRETTİ

BİLSEM'LER YARDIMCI DERS MATERYALLERİ ÜRETTİ
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BİLSEM'ler; eğitim öğretim programları doğrultusunda özverili çalışarak yardımcı ders materyalleri üretti.

BİLSEM'ler; eğitim öğretim programları doğrultusunda özverili çalışarak yardımcı ders materyalleri üretti.

2021 Ocak ayı itibarı ile başlanmış olan "BİLSEM Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı Ders Materyallerinin Hazırlanması Çalıştayları"mız sona erdi.

Çalıştayların 4 tanesi çevrim içi, 2 tanesi ise yüz yüze olarak gerçekleştirildi. 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında 10 program geliştirme uzmanı, 6 ölçme değerlendirme uzmanı ve 34 alan uzmanı akademisyen ile 140 alan uzmanı öğretmenimizin katılım sağladığı son çalıştay başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda özel yetenekli öğrencilerimizin öğretmenleri için örnek mahiyetinde zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış etkinlik planları içeren yardımcı ders materyalleri üretilmiş, yeni eğitim öğretim yılına hazır edilmek üzere gerekli çalışmalara başlandı.

Çalıştaylarda görev alan akademisyen, öğretmen, genel müdürlük personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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