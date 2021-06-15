Bilsem Çerçeve Öğretim Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı Ders Materyallerinin Hazırlanması Çalıştayı Gerçekleştirildi
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Bilsem Çerçeve Öğretim Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı Ders Materyallerinin Hazırlanması Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bilsem Çerçeve Öğretim Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı Ders Materyallerinin Hazırlanması Çalıştayı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim verilen 19 branş bazındaki çerçeve programlar doğrultusunda modüller, kazanımlar, beceriler ve zenginleştirilip farklılaştırılmış örnek maiyetinde yardımcı ders materyalleri üretmek amacıyla ilk 4 tanesini çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz...

Bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim verilen 19 branş bazındaki çerçeve programlar doğrultusunda modüller, kazanımlar, beceriler ve zenginleştirilip farklılaştırılmış örnek maiyetinde yardımcı ders materyalleri üretmek amacıyla ilk 4 tanesini çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz program çalıştaylarımızının ardından 5. sini yüz yüze gerçekleştirdiğimiz "Bilim ve Sanat Merkezleri Çerçeve Öğretim Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı Ders Materyallerinin Hazırlanması Çalıştayı" açılışı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanımız Mecit Ramazan Barın ile Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanımız Sayın Kürşat Dulkadir'in katılımları ile gerçekleşti.

140 öğretmen, 34 alan uzmanı, 6 ölçme değerlendirme uzmanı ve 10 program geliştirme uzmanı olmak üzere toplam 50 akademisyenimiz ile çalışmalara devam edilen çalıştayda emeği geçen akademisyen ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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