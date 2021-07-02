Bilmeceler ve cevapları - En kolay, zor, komik, eğlenceli bilmeceler ve cevapları nelerdir? İlginç bilmece soruları sizlerle!
Birbirinden kolay ve zor bilmeceler! Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyuna bilmece adı verilir. Bilmecelerle hem zekanızı geliştirebilirsiniz hem de eğlenebilirsiniz. Sizlere bilmece, bulmaca oyunu için tüm bilmeceleri ve bunların cevaplarını paylaşacağız.
Hem eğlenmek hem de beyin egzersizi yapmak ister misiniz? İşte haberimizde paylaştığımız bilmeceler tam size göre. Bu bilmeceleri sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Şimdi sizlere en zor, kolay, eğlenceli, cevabı komik olan bilmeceleri paylaşalım.
BİLMECE NEDİR?
Bilmece, bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma. Bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, kavram tersine çevrilerek ve değiştirilerek oluşturulur. İfade bir "soru cümlesi" olmak zorunda değildir. Bilmeceler birkaç kelimeden oluşan bir tümce halinde olabildiği gibi beyitler veya kıtalar halinde de olabilir. Pek çok bilmece tekerleme hâlindedir.
BİLMECELER VE CEVAPLARI
Bilmeceler eşya, insan, hayvan, bitki, doğa ve inanışla ilgili bilgilerin üstü kapalı olarak anlatılması ve onun ne olduğunun düşünülerek bulunmasını hedefleyen çoğu kalıplaşmış sözlerdir. Bilmece Anadoluda "asal, elçim, masal, mat, metal, tapmaca, bulmaca, hikaye, söz, bilmeli, metal, tanımaca, fıcık, dele, gazelleme" gibi adlarla da anılmaktadır.
Birbirinden ilginç, kolay, zor, eğlenceli bilmecelere aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi eğlenceler dileriz.
Yerde turuncu çivi
Cevap : Havuç
Dağların arasında baktı bize, gece oldu gitti eve.
Cevap : Güneş
Yarım kaşık, duvara yapışık.
Cevap : Kulak
3 tane E kelimesi ile başlayan meyveler vardır./ İlk ikisi yenir biri yenmez.
Cevap : Elma , Erik , EVLAT
Ağzı var odun yutar,bacası var duman tüter.
Cevap : Soba
Bir kukla diğer bir kuklaya ne demiş?
Cevap : Senide mi ele geçirdiler
İki camlı pencere/ Bakıp durur her yere.
Cevap : Gözlük
Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım.
Cevap : Maymun
Dağdan gelir arık arık, ayağın da demir çarık.
Cevap : At
O odanın içinde, oda onun içinde.
Cevap : Ayna
Deniz üstünde, yufka açar.
Cevap : Dalga
Hangi saatte çay içilmez?
Cevap : Duvar saatinde
Ağzı var dili yok, nefesi var canı yok, derisi var kanı yok.
Cevap : Balon
İki yuvarlak biri büyük biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara.
Cevap : Göz ve Göz bebeği
En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
Cevap : Üzüm
Bir sapı var, yüz topu var.
Cevap : Üzüm
Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.
Cevap : Kitap
Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.
Cevap : Fil
Dal üstünde kilitli sandık.
Cevap : Ceviz
Varma sakın yanına, on parmağın bal olur./ Tutar isen yavaş tut, İki elin kan olur.
Cevap : Karadut
Pazardan aldım bir tane/ Eve geldim bin tane.
Cevap : Nar
Çam ağacını oyarlar/ İçine nağme koyarlar/ Ağlama tintonum ağlama/ Şimdi kulağını burarlar.
Cevap : Bağlama
Altı deri, üstü deri, içinde bir avuç darı.
Cevap : İncir
Hanım içerde, saçı dışarıda.
Cevap : Mısır
İki çubuk, bir makas, hokkabaz mı hokkabaz.
Cevap : Leylek
Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
Cevap : Gökkuşağı
Yarım kaşık duvara yapışık.
Cevap : Kulak
Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı.
Cevap : Eldiven
Kağıt kaleme ne demiş?
Cevap : Üstümde çok dolaşma gıdıklanıyorum
Boş tüp dolu tüpe doğru gidiyormuş ne demiş?
Cevap : Gaza geliyorum
Dereler tepeler, şık şık küpeler.
Cevap : Kiraz
İçeceklerin atası kimdir?
Cevap : Limonata
Anneler hangi okula gider?
Cevap : Anaokulu
Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
Cevap : Güneş
Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
Cevap : Limon
Yer altında sakallı dede.
Cevap : Pırasa
Alçacık boyu var, mor kadifeden donu var.
Cevap : Patlıcan
Arabadan atladı, pantolonu patladı.
Cevap : Karpuz
Çocukların yuvası, bilgi doludur orası.
Cevap : Okul
Kümeslerin efesi, her sabah çınlar sesi, uyandırır herkesi.
Cevap : Horoz
Dal üstünde al yanak. İnanmazsan ye de bak.
Cevap : Elma
Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur?
Cevap : Islanır
Daldan dala kırmızı pala.
Cevap : Sincap
Arşın ayaklı burma bıyıklı.
Cevap : Tavşan
Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur.
Cevap : Tavuk
Ay varken uçar, gün varken kaçar.
Cevap : Yarasa
Altından su içerim, üstünde çayır biçerim.
Cevap : Koyun
Yeraltında yağlı kayış.
Cevap : Yılan
Kanadı var, kuş değil. Boynuzu var, koç değil.
Cevap : Kelebek
Çiçek onun, dal onun yediğimiz bal onun iğnesi var batırır kanadı var götürür.
Cevap : Arı
Yemel yemiş göbekli, düdüklüsü var afilli.
Cevap : Tencere
Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi, sürünür esir gibi.
Cevap : Kedi
Karşıdan baktım hiç yok yanına vardım pek çok.
Cevap : Karınca
Karşıdan gördüm bir taş yanına vardım dört ayak bir baş.
Cevap : Kaplumbağa
Evi sırtında, ayağı karnında. İzi yıldız, gözleri boynuz.
Cevap : Salyangoz
Ala bakar mora bakar. Oturmuş bakla satar. Baklanın okkası kaça dedim. Çıldır çıldır yüzüme bakar
Cevap : Kurbağa
Bir acayip nesne gördüm. Alem bilir ismini. Başını sürter kendine öldürür cismini
Cevap : Kibrit
Bir bağım var uzundur uzun
Cevap : Sene
Senede verir otuz okka üzüm
Cevap : Ramazan
Beyazını yirsen haramdır
Cevap : Oruç
Siyahını yirsen helaldir
Cevap : Ramazan gecesi
Bir çuval cevizim var, sayarım sayarım tükenmez
Cevap : Yıldız
Ağız içinde dil, arifsen bil
Cevap : Kaval
Dağda idim bağ idim. Başı tuğlu bey idim. Eve geldim evlendim.Bilimecek bağlandım.
Cevap : Süpürge
Dağdan gelir dat gibi. Kolları var bıdak gibi. Eğilir bir su içer. Beğirir oğlak gibi.
Cevap : Kağnı
El eker dil biçer
Cevap : Yazı
Gölgesiz dağlar aşar.
Cevap : Ses
Hak Teala hoş yaratmış. Bir yeşil dal üstüne. Kenarı zil varak. Ortası altın varak.
Cevap : Gül
Tırnağından övür alır. Burnundan boğazlanır.
Cevap : Buğday
İki kardeş bir arada büyümüş. Üstü yanmış başı yanmış. Dövülenler onlar imiş. Almış kendini deryaya atmış. Meğer aslı su imiş.
Cevap : Kahve
Kırmızı amma elma değil. Kat kat amma gözleme değil.
Cevap : Soğan
Yılar vurdum sıpaya. Kalktı çıktı tepeye
Cevap : İğne iplik
Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var.
Cevap : Kirpi
Alçacık dallı yemesi ballı.
Cevap : Çilek
Tavan üstü takır takır zannedersin halı dokur.
Cevap : Fare
Üstü mermer altı mermer, içinde gelin oynar.
Cevap : Dil
Yük üstünde yarım çörek
Cevap : Ay
Bir kuyum var, iki türlü suyum var
Cevap : Yumurta
Aldır abası, yeşildir cübbesi
Cevap : Kiraz
Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere
Cevap : Ay
Altı göl, üstü gül
Cevap : Gaz lambası
Derin kuyu, gümbür suyu. Alan alır, içen ölür
Cevap : Tüfek
Çıt demeden çalıya düşer.
Cevap Güneş
İki direkli, bin kiremitli
Cevap : Tavuk
Bir küçücük mil taşı, dolanır dağı taşı
Cevap : Göz
Bilmece bildirmece, el üstünden kaydırmaca
Cevap : Sabun
Bir oğlum var, kat kat göyneği var
Cevap : Soğan
Dalda durur, elde durmaz.
Cevap : Kuş
Yer altında sakallı kök
Cevap : Pırasa
Dolu tüp boş tüpe ne demiş?
Cevap : Boş boş dolaşma demiş
Giresundan çıkarken sınırda ne yazar?
Cevap : Çıkasun
Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil.
Cevap : Balık
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
Cevap : Nar
Kat kat çiçek, yemeği yenecek.
Cevap : Karnabahar
Bir kızım var, kat kat çeyizi var.
Cevap : Lahana
Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.
Cevap : Top
Sarımsak aşçıyı neden sevmez?
Cevap : Kendisini dövdüğü için.
Het didim.Met didim.Git şuraya.Yat didim
Cevap : Süpürge
Uzaktan baktım aktaş gibi. Yanına vardım sütlaç gibi.
Cevap : Mantar
Sarıdır safran gibi, okunur Kur'an gibi. Ya bunu bileceksin, ya bu gece öleceksin.
Cevap : Altın
Hangi kalemle yazı yazılmaz?
Cevap : Kontrol Kalemiyle
İnim inim inler, cümle alem dinler.
Cevap : Davul
Kat kat katmer değil, yenir ama meyve değil.
Cevap : Soğan
Adam telefon faturasını yatıramamış. Sonucunda ne olmuş?
Cevap : Telefon faturası uykusuz kalmış
Yogacıların en sevdiği yemek nedir?
Cevap : Omlet
Askere giden kekliğe ne denir?
Cevap : Erkeklik
Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.
Cevap : Yıldız
YENİ EKLENEN BİLMELECER
Babasının karısını ve dayısının kız kardeşini arayan bir çocuk kimi aramış?
Cevap : Annesini
Saçım yok, tadım çok.
Cevap : Kabak
Dört ayağı var ama yürüyemez.
Cevap : Masa
Marketten aldım siyah, eve geldik kırmızı.
Cevap : Çay
Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü.
Cevap : Gökkuşağı
Evi var, adresi yok, evinde eşyası yok.
Cevap : Kaplumbağa
Kaç ayda 28 gün vardır?
Cevap : Tüm aylar. 12 ayda da en az 28 gün bulunmaktadır.
Sıcağa koyma kurur, suya koyma köpürür.
Cevap : Sabun
Küçük kare kutu, içi insan dolu.
Cevap : Televizyon
Şimdilik tüm bilmeceler bu şekilde. Sizlerin de bildiği zor, komik, eğlenceli, iğrenç espriler barındıran bilmeceler varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz.