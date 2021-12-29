Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın rol aldığı diziler ve filmler
Türk oyuncu ve sunucu olan Billur Kalkavan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Billur Kalkavan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı, evli mi? Billur Kalkavan hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın rol aldığı diziler ve filmler
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BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?
Billur Kalkavan, Türk oyuncu ve sunucudur. Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.
Billur Kalkavan doğum tarihi : 2 Kasım 1962
Billur Kalkavan kaç yaşında : 58 yaşında
Billur Kalkavan mesleği ne : Oyuncu ve sunucu
Billur Kalkavan nereli : İstanbul doğumlu
Billur Kalkavan burcu ne : Akrep
Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.
BİLLUR KALKAVAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- Ayrı Dünyalar : 1969 : Sinema filmi
- Sultan : 1978 :
- Aşık Oldum : 1992 : Tv dizisi
- Mavi Sürgün : 1993
- Sonradan Görmeler : 1994 : Tv dizisi
- Gece Otostopçusu : 1995 : Sinema filmi
- Tatlı Kaçıklar : 1996 : Tv dizisi
- Şahin : 1996
- Böyle mi Olacaktı : 1997 : Tv dizisi
- Eyvah Babam : 1998 : Tv dizisi
- Eyvah Kızım Büyüdü : 2000 : Tv dizisi
- Ölüm Peşimizde : 2000 : Sinema filmi
- Azad : 2002 : Tv dizisi
- Reyting Hamdi :2002 : Tv dizisi
- Patron Kim? : 2003 : Tv dizisi
- Metro Palas : 2004 : Tv dizisi
- Ihlamurlar Altında : 2005-2006 : Tv dizisi
- Bir Avuç Huzur : 2008
- Kraliçe Fabrikada : 2008
- Mezuniyet : 2008
- Servet Avcısı : 2008 : Tv dizisi
- Acayip Hikâyeler : 2012 : Tv dizisi
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