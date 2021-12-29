Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın rol aldığı diziler ve filmler

Billur Kalkavan kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Magazin gündemine gelen Billur Kalkavan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Billur Kalkavan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, Türk oyuncu ve sunucudur. Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

Billur Kalkavan doğum tarihi : 2 Kasım 1962

Billur Kalkavan kaç yaşında : 58 yaşında

Billur Kalkavan mesleği ne : Oyuncu ve sunucu

Billur Kalkavan nereli : İstanbul doğumlu

Billur Kalkavan burcu ne : Akrep

Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

BİLLUR KALKAVAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ayrı Dünyalar : 1969 : Sinema filmi

Sultan : 1978 :

Aşık Oldum : 1992 : Tv dizisi

Mavi Sürgün : 1993

Sonradan Görmeler : 1994 : Tv dizisi

Gece Otostopçusu : 1995 : Sinema filmi

Tatlı Kaçıklar : 1996 : Tv dizisi

Şahin : 1996

Böyle mi Olacaktı : 1997 : Tv dizisi

Eyvah Babam : 1998 : Tv dizisi

Eyvah Kızım Büyüdü : 2000 : Tv dizisi

Ölüm Peşimizde : 2000 : Sinema filmi

Azad : 2002 : Tv dizisi

Reyting Hamdi :2002 : Tv dizisi

Patron Kim? : 2003 : Tv dizisi

Metro Palas : 2004 : Tv dizisi

Ihlamurlar Altında : 2005-2006 : Tv dizisi

Bir Avuç Huzur : 2008

Kraliçe Fabrikada : 2008

Mezuniyet : 2008

Servet Avcısı : 2008 : Tv dizisi

Acayip Hikâyeler : 2012 : Tv dizisi

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