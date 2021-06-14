Billur Kalkavan cinsellik hakkında duyduklarını anlattı, sunucunun yüzü şekilden şekle girdi
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Billur Kalkavan cinsellik hakkında duyduklarını anlattı, sunucunun yüzü şekilden şekle girdi

Billur Kalkavan cinsellik hakkında duyduklarını anlattı, sunucunun yüzü şekilden şekle girdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Magazin dünyasının eğlenceli isimlerinden Billur Kalkavan, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Sevgilisi ve iş dünyasından bahseden Kalkavan, cinsellik üzerine yaptığı programlarda duyduklarını anlatınca sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun yüzü şekilde şekle girdi.

Yer aldığı projelerdeki başarılısıyla sıkça adından söz ettiren oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile Haber Bahane programına konuk oldu. Tüm sorulara içtenlikle cevap veren Kalkavan, hakkında bilinmeyenleri ve aile yaşantısını anlattı. Cinsellikle ilgili program yaptığından bahseden ünlü isim, konuk aldığı uzman isimlerden duyduğu özel hayat hikayelerinden bahsedince Kalaycıoğlu ne cevap vereceğini bilemedi.

Billur Kalkavan programda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularıyla kendisinden, 12 yaş küçük olan sevgilisinden, aldatma konusundaki fikirlerinden ve menopoz döneminden bahsetti.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Billur Kalkavan cinsellik hakkında duyduklarını anlattı, sunucunun yüzü şekilden şekle girdi - Haberler Magazin
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