Bill Gates, Yeni Bir Şehir Kuruyor

Bill Gates, Phoenix, Arizona'nın batısında yaklaşık olarak 81.000 dönümlük bir araziyi satın alarak burada Geleceğin Şehrini kurmayı planlıyor. Bir hafta önce Gates'in yatırım firması, 80 milyon dolara arazinin %53'lük hissesini satın aldığı açıklanmıştı. Şimdi de firma, Belmont olarak adlandırılan proje için planlarının bir kısmını açıkladı.



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Arizona'nın WPNX Channel 12 haberleri için yapılan basın açıklamasında firma, Belmont projesinin "son teknolojileri kullanan, yüksek hızlı dijital ağlar, veri merkezleri, yeni üretim teknolojileri ve dağıtım modelleri, otonom araçlar ve otonom lojistik merkezleri çevresinde kurulmuş ileri düşünür bir toplum" yaratacağını söyledi.



Yeni şehrin yaklaşık olarak 16.000 dönümlük alanı ofis, ticari ve mağaza alanına ayrılacak ve 1.900 dönümü kamusal okullara ait olacak. Ayrıca şehirde 80.000 konut ünitesi için de yer ayrılacak.



Söylenene göre bu arazi oldukça iyi bir konumda yer alıyor ve şehrin içerisinden geçerek Las Vegas'a bağlanacak bir eyaletler-arası yol inşa ediliyor. Firmanın söylediğine göre bu şehir, esnek bir altyapıyı taban alarak boş bir alanı amacı olan bir şehre dönüştürecek ve Arizona eyaleti de bu yatırım için oldukça heyecanlı görünüyor.



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İnşaatın ne zaman başlayacağına veya Microsoft'un bu şehirde bir ofis kurup kurmayacağına dair bir açıklama yapılmış değil...



