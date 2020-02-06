Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış
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Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Çin'de yayınlan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle mücadele için ilk etapta 675 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

06.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:55
Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış

'un kurucusu ve eşi Melinda Gates, Çin'de yayınlan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurdu.


Çift yaklaşık bir hafta önce koronavirüsle savaş için 10 milyon dolar bağış yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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