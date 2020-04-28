Bill Gates'ten Korona Aşısı İçin Çarpıcı Açıklama: Bir Yılda Bulunabilir
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Bill Gates'ten Korona Aşısı İçin Çarpıcı Açıklama: Bir Yılda Bulunabilir

Bugüne kadar Bill ve Melinda Gates Vakfı olarak pek çok hastalığa karşı çalışan hayırsever iş adamı Bill Gates, katıldığı bir programda Koronavirüs aşısı için tahminlerini

Bill Gates'ten Korona Aşısı İçin Çarpıcı Açıklama: Bir Yılda Bulunabilir
28.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:27

Bugüne kadar Bill ve Melinda Gates Vakfı olarak pek çok hastalığa karşı çalışan hayırsever iş adamı Bill Gates, katıldığı bir programda Koronavirüs aşısı için tahminlerini paylaştı. Her şey yolunda giderse Bill Gates'e göre Koronavirüs aşısı bir yıla kadar bulunacak, seri üretim ise iki yıla başlayacak.

Koronavirüsle mücadelede 250 milyon dolar bağışta bulunan ve yedi aşı fabrikasını birden finanse edeceğini dile getiren Bill Gates, aşı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Aşı insanların düşündüğünden daha erken gelebilir mi?" sorusuna yanıt arayan Gates'in tahminlerine göre her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşı için bir yıl kadar beklememiz gerekiyor.

"Her şey mükemmel giderse bir yılda seri aşı üretimine başlayabiliriz. Bunu belki de başaramayız ve bu iki yıla kadar çıkabilir. Şu anda 100'den fazla aşı geliştirme çabası var. Yapmamız gereken şey, bunların arasından en fazla umut verenini seçip kaynak aktarmak"

Koronavirüs aşısı 2020'de bulunur mu?

Ayrıca Gates'e göre Koronavirüs aşısı bu yıl içerisinde bulunsa dahi seri üretime geçebilmek pek mümkün değil. Farklı denekler kullanarak insanların herhangi bir yan etki gösterip göstermediğinin araştırılması gerektiğini aktaran Gates, Faz 3 çalışmalarını yapma zorunluluğuna dikkat çekti.

"Faz 3'ün büyüklüğü konusunda küresel düzenleyici kurumların bir araya gelip, (bu denemelerin) kaç insanı kapsaması gerektiğine, bu aşamanın ne kadar süreceğine karar vermesi gerekiyor. Dr. Fauci'yle (ABD koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı) aşırı beklenti yaratılmaması için 18 ayın makul olduğu konusunda hemfikiriz"

Kaynak: Tamindir

Manşet

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