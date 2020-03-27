Bill Gates, Koronavirüs Konusunda ABD'yi Eleştirdi Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınına karşı yeterince hızlı tepki veremediğini savundu.

Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınına karşı yeterince hızlı tepki veremediğini savundu. Gates'e göre, yavaş hareket edildiği için zorunlu karantinayı önleme şansı kaçırıldı.

Katıldığı bir programda konuşan Bill Gates, Covid-19 pandemisi için yeterince hızlı önlemler almadığı için ABD'yi eleştirdi. TED Connects programının çevrimiçi yayınında konuşan Gates "Herkesin bu konuya dikkat etmesi gereken zaman Ocak ayıydı." ifadelerini kullandı.

An itibariyle 54 bin 147 etkin virüs vakası bulunan ABD'de son günlerde vaka sayıları giderek artıyor ve bu nedenle hükümet, vatandaşlara evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunuyor. ABD başkanı Donald Trump da, işletmelerin ekonomik etkiyi yumuşatmak için 12 Nisan'da açılması gerektiğini söyledi. Hükümet yetkilileri ve sağlık uzmanları ise Trump ile aynı görüşte değil. Yetkililer, bu süreçte insanların işe gitmesinin sağlık sistemini daha da zorlayacağını ve daha fazla ölüm yaşanacağını düşünüyor.

İzolasyonun ekonomi için felaket olacağını kabul eden Gates ise, 'gerçekten orta yol yok' diyerek en az altı ile on hafta arasında bir tecrit dönemi geçirilmesi gerektiğini savundu. Gates, "İnsanlara, restoranlara gitmeye devam et, yeni evler al, harcamalarını sürdürmeni istiyoruz, çünkü ekonominin büyümesinin önemli olduğunu düşünen bir politikacı var diyemeyiz. Bir salgın sırasında insanlara aktivitelerinin bu hastalığı yaydığını bilerek bir şeyler yapmaları gerektiğini söylemek çok zor." diye konuştu.

Gates ayrıca, ABD'de Covid-19 testlerinin daha iyi yapılması gerektiğini ve gerçekten test edilmesi gereken kişilere daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.