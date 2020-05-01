Bill Gates Koronavirüs Hakkında Yine Olumsuz Konuştu!
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Bill Gates Koronavirüs Hakkında Yine Olumsuz Konuştu!

Bill Gates Koronavirüs Hakkında Yine Olumsuz Konuştu!
01.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:32

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olan Microsoft'un sahibi Bill Gates Koronavirüs ile ilgili yine olumsuz konuştu.

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olan Microsoft'un sahibi Bill Gates Koronavirüs ile ilgili yine olumsuz konuştu. Bu sefer de normale dönme süresinin kısa olmayacağını söyledi.

Her geçen gün daha fazla kişiye bulaşan ve kritik hale gelen yeni virüs dalgası durmak yerine daha çok kişiye bulaşıyor. Özellikle de Avrupa ve Amerika'da çok büyük sonuçlara neden olmaya başladı bile. Şu anda sadece ABD'de bir milyon civarında Koronavirüs hastası bulunuyor. Ölen kişi sayısının çok ciddi miktarlarda artmasından korkuluyor.

Normale dönmek sanıldığından daha zor olabilir

Birçok kişi virüsten hemen sonra insanların normal hayatlarına geri döneceğini söylüyor. Ancak Bill Gates böyle düşünenler arasında yer almıyor. Ona göre normale dönmek sanıldığından daha zor olacak.

Öncelikle Bill Gates aşı hakkında önemli bazı ifadelere yer verdi. Her şeyin çok iyi gitmesi halinde aşının 1 yıl içerisinde kullanıma hazır hale geleceğini söyledi. Eğer işler ters giderse elbette bu süre uzayacaktır. Seri üretim için en az 2 yıla ihtiyaç olduğunu söyleyen Bill Gates bu sürenin duruma göre artabileceğini veya kısalabileceğini ifade etti.

Şimdilik yaklaşık olarak 100 civarında aşı çalışması var. Bunlar içerisinden en çok umut veren sadece birkaç tanesi fon alarak destekleniyor. Aşıların testlerin sonucunda kullanılabilir olduğu ortaya çıkarsa insanlar üzerinde kullanıma başlanıyor. Sizce Bill Gates bu kadar negatif olmakta haklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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