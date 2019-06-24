Bill Gates'in Hâlâ Pişman Olduğu, 400 Milyar Dolara Mal Olan Hatası

Bill Gates, Paul Allen ile 1975'te Microsoft isimli şirketi kurduktan sonra gerçekleşen tüm gelişmeler tarih kitaplarındaki yerini aldı. Yıllar içerisinde alınan olağanüstü kararlar sonucundaysa Microsoft, tüm zamanların en değerli şirketlerinden biri haline geldi. Villiage Global isimli bir şirketin düzenlediği etkinliğe konuk olan Bill Gates, hâlâ kendisini rahatsız eden bir konunun bulunduğunu belirtti.

'Apple olmayan telefonların standart platformu' olarak adlandırdığı Android'in geliştirmesini Google'a kaptırdığını belirten Gates, Android'in Microsoft için fazlasıyla doğal bir yazılım olabileceğinden bahsetti.

Android'in değerini 400 milyar dolar olarak belirleyen Gates, konuyu "Çok önemli bir konuda fena batırdık" şeklinde özetliyor.

Microsoft'un kaçırdığı başka bir fırsatsa Windows Phone olarak karşımıza çıkıyor. O zamanlar Microsoft'un CEO'su olan Steve Ballmer, iPhone duyurulduğu zaman üzerinde bir klavye bulunmadığı için bu telefonun iş insanlarına hitap etmeyeceğini belirttiğini dile getirdi. Ballmer, 2007'de Steve Jobs, ilk iPhone'u duyurduğu zaman "Stratejimiz var. Olağanüstü Windows Mobile cihazlarımız bulunuyor" açıklamasını yapmıştı.

Microsoft, iPhone'un tasarımındaki klavye eksikliğini gördüğü zaman Google'da bulunan Andy Rubins'in ekibi hızlı bir dönüş yaparak Android'i dokunmatik ekranlı telefonlarda çalışabilecek bir işletim sistemine çevirdi. Şunu da belirtmekte fayda var: Ballmer, hatasını ilk olarak 2016 yılının Kasım ayında itiraf etti.

Android işletim sisteminin piyasada %85'lik bir paya sahip olduğu biliniyor. iOS ise bu sıralamada ikinci sırada bulunuyor.