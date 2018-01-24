Bill Gates'in 10 Hatası

Bill Gates bilişim tarihinin gelmiş geçmiş en önemli ve en tanınmış isimlerinden birisi. Microsoft'un başındayken oldukça ağır eleştiriler de alan, Times'a kapak da olan Gates, emekliliğinde boş durmuyor. Dünya için yararlı olacağına inandığı çevre teknolojileriyle ilgilenen Gates, popülaritesini oldukça arttırmayı da başardı. Şüphesiz bunda servetinin önemli bir kısmını insanlık yararına harcıyor olmasının payı büyük.

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Ancak Microsoft'un başındayken aldığı bazı kararlar var ki, bugün dahi konuşuluyor. İşte bilişim tarihini etkileyen, Bill Gates'in direkt verdiği ya da etkili olduğu en kötü 10 karar...

Bill Gates'in en büyük 10 hatası!Tüm Galeri



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