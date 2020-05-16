Bill Gates İçin Üzücü Karar: Evde Test Kiti Yasaklandı Koronavirüs ile ismi sürekli anılan Bill Gates için üzücü karar verildi.

Koronavirüs ile ismi sürekli anılan Bill Gates için üzücü karar verildi. Hatırlayacağınız üzere evde test kitleri için başlangıç izni verilmişti. İlerleyen dönemlerde kimse bu testlerle ilgili karar alınacağını düşünmedi. Şimdi ise FDA adeta ters köşe yaptı.

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), uzun bir süredir Koronavirüs testleri ile ilgili kararlar alıyordu. Bu tür testler uygulayan kuruluşların kendilerinden onay almaları gerektiğini söyleyen FDA, bununla ilgili ilk kararları almaya başladı. Bill Gates tarafından verilen destekle tanınan Seattle Coronavirus Assessment Network (SCAN), bu tür testleri yapması konusunda engel aldı.

Evde test kitleri tartışmaya açık

The New York Times tarafından verilen habere göre; FDA tarafından Assessment Network'e (SCAN) gönderilen bildiride, "Geçerli bir yetki alana kadar lütfen hasta testlerine ve aldığınız sonuçların hastalara iletilmesine son verin" denildiği öğrenildi. Bu durum evde test kitleri ile ilgili tartışmayı daha da alevlendirdi.

FDA tarafından gönderilen bildirinin hemen ardından SCAN, "FDA'nın, SCAN'ın testlerinin güvenliği ve doğruluğuna dair herhangi bir endişesi bulunmuyor. Ancak ek yetkilendirmeyi edinene kadar testleri durdurmamız istendi" dedi ve bir noktada durumu yumuşatmış oldu. Şu an için FDA'nın ruhsat verdiği sınırlı miktarda evde test kiti dağıtan kuruluş bulunuyor. Ancak işin ilginç tarafı ise, bu firmanın tamamen ücretsiz dağıtım yapması.

Bill Gates destekli olan bu kuruluş, dünya genelinde test kiti dağıtmak istiyordu. Şimdilik ABD içerisinde çalışmalarını yürütmek isteyen firma, böylece engellenmiş oldu. Sizce ücretsiz ev test kiti dağıtan bu kuruluş ile ilgili alınan karar doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.