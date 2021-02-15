Bill Gates: Covid'den kurtulmak, küresel ısınmaya kıyasla çok daha kolay

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınından kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" savundu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınından kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" savundu. BBC'nin sorularını yanıtlayan Gates, "İklim değişikliğini çözmek insanlığın başardığı en muhteşem şey olacak" dedi.

Gates şöyle konuştu:

"Pandemi sona erecek. Çünkü inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlama çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak.

"Fiziki ekonominin tümünde yenilikçiliğe ihtiyacımız var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Sıfıra (karbon emisyonuna) ulaşmayı başarırsak bu, insanlığın şimdiye kadar başardığı en muhteşem şey olacak. Fiziki ekonominin tarihine bakınca, gelecek 30 yılda başaracağımız dönüşümlere benzer bir geçişi sağlayamadık. Bunun emsali yok."

"Bunun için bir dizi yeniliğe gerek var. Öncelikle hükümetlerin bir Ar-Ge bütçesi olması gerekiyor. Sonra bu yenilikleri laboratuvardan alıp taşıyacak, yüksek risk içermesine rağmen destekleyecek bir sermaye girişimi gerekiyor. Büyük şirketlerin ortaklığı ve bu ürünleri satın alarak, hacmi artırıp fiyatları düşürecek birilerinin olması gerekiyor."

Bill Gates, "Temel olarak hükümet teşviklerinden mi bahsediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet. İklim değişikliğinin vereceği zarar nedeniyle özel sektöre yeşil ürünler istediğimizi söyleyecek fiyat işaretlerine ihtiyacımız var. Çünkü şu anda karbon emisyonu yaratırken verdiğiniz zararı göremiyorsunuz."

'Ölümler beş kat artacak'

Gates, mülakatı yapan BBC muhabiri Justin Rowlatt'ın "Bu biraz tuhaf değil mi? Bill Gates daha fazla hükümet müdahalesi çağrısında bulunuyor. Çünkü Microsoft'u kurarken tüm dünyada hükümetlerle mücadele ettiniz. Mevzuatların yaratıcılık konusundaki manevra kabiliyetinizi sınırladığını söylediniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İklim değişikliğinde hükümet politikaları olmazsa inanılmaz bir felaketi önlememiz mümkün değil. Çünkü özellikle ekvatora yakın bölgelerde yaşayan yoksullar arasında yetersiz beslenme ve ölümler pandemi dönemindekine göre beş kat daha fazla olacak."

Bill Gates, seyahatlerini özel uçaklarıyla yapıyor. Ancak bu uçaklarında biyoyakıt kullandığını, yakıtına üç kat fazla para ödediğini ve karbon izini sıfırlamak için yedi milyon dolardan daha fazla para ödediğini söylüyor.

Gates'in geçen ay dünyanın en büyük özel uçak şirketlerinden Signature Aviation'ı satın almak için yaklaşık 4 milyar dolarlık bir teklif verdiği açıklanmıştı.

Bill Gates, BBC muhabirinin "Böyle bir ortamda kitap yazıp insanların iklim felaketinden kaçınması gerektiğini söylemeniz bir çelişki değil mi?" sorusunu yanıtlarken de "Uçak seyahatlerinden vazgeçmek anlamsız bir şey olur. Bu tür bir kaba kuvvet tekniğiyle bir yere varılmaz. Pahalı olmayan, sıfır emisyonlu bir havacılık yakıtı olmalı. Bu biyoyakıt ya da elektrik olabilir. Belki de uçaklarda yeşil hidrojen kullanabiliriz" dedi.

'İnsanları aşıyla neden izleyeyim'

Bill Gates, koronavirüs salgınında komplo teorilerinin odağında yer aldı. Küresel seçkinlerin dünya nüfusunu azaltmak için başlattığı bir proje kapsamında koronavirüsü gizli bir laboratuvarda yarattığı ve aşılara yerleştirdiği çiplerle insanları izleyeceği öne sürüldü.

Gates, bu iddialara gülerek yanıt verdi ve "Neden insanları izlemek isteyeyim. İnsanların nereye gittiğiyle ilgilenmiyorum" diye konuştu.