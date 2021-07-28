Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi
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Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi

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ABD'li iş insanı Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum açıklarına geldi. Arkadaşlarıyla birlikte beldedeki ünlü bir hotelin et restoranında yemek yiyen Gates, 80 bin liralık hesap ödedi. Ziyaretini gizli tutan ünlü iş insanı, yemeğinin ardından yatına geçerek ülkeden ayrıldı.

Bodrum, dünyadan gelen pek çok zengin iş insanının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi.

80 BİN LİRALIK HESAP

Sabah'ın haberine göre, arkadaşlarıyla birlikte bölgedeki ünlü bir hotelin et restoranına giden Gates, oldukça keyifli bir akşam geçirdi. Sabah'ın haberine göre, masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çekti. Gates ve altı arkadaşı, bu ziyafet için 80 bin liralık hesap ödedi.

Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi

ZİYARETİNİ GİZLİ TUTTU

Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.

Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi
Haber Yorumları (4)
KUTLUAY SELCUK: 80 bin ne ya,o adam için 10 bin dolar ediyor,türkiyede 10 bine tatil bile yapamıyorsun
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KOBRA MURAT : Asilardaki cipler cekiyor mu diye bakmistir :P
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SUSKUN DEMİR: gizli tutulması Türkiyeden yer arsa alıyor adam ne gizlisi uyu Türkiyem uyu sen
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500
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