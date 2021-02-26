Bill Gates: Bitcoin bana göre değil

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Clubhouse üzerinden yapılan bir sohbette bugüne kadar Bitcoin'e yatırım yapmadığını, kripto para biriminin kendisine göre olmadığını söyledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Clubhouse üzerinden yapılan bir sohbette bugüne kadar Bitcoin'e yatırım yapmadığını, kripto para biriminin kendisine göre olmadığını söyledi.

Gates bunun yerine üretim yapan şirketlere yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi ve buna örnek olarak sıtma ve kızamık aşılarını gösterdi.

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Gates bu sohbet öncesi Bloomberg'e verdiği bir söyleşide de, Elon Musk'ın kripto para birimine karşı ilgisi hakkında konuştu.

Gates "Elon'dan daha az paranız varsa dikkatli olmanız gerek. Onun çok parası var ve çok sofistike bir insan, o yüzden onun Bitcoinleri için endişe etmiyorum" dedi.

Bitcoin'in değeri Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık alımı sonrası yüzde 50 yükselmiş, ardından da yüzde 20 düşmüştü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Bitcoin'in manipülasyona açık "işlem yapmak için son derece verimsiz bir para birimi" olduğunu söylemişti.

Bill Gates'in Bitcoin'e eleştirel yaklaşımı bir süredir biliniyor.

2018'de CNBC'ye verdiği bir söyleşide, elinde olsa açığa Bitcoin satacağını söylemişti.

Açığa satış, bir kişinin elinde olmayan bir ürünü ödünç alarak satıp, fiyatı düşünce geri alıp sahibine iade etmesine deniyor.

2018'de Bitcoin'in değeri 20 bin dolara yaklaştıktan sonra 3 bin 200 dolara kadar gerilemiş, 2019'da tekrar 10 bin bandının üstüne çıkmış ve son birkaç ayda da hızlı bir şekilde 5 bin dolar seviyesinden 50 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmıştı.