Bill Gates Açıkladı: "Her 20 Yılda Bir Salgın Olabilir!" Bill Gates yaptığı açıklamalar sırasında önümüzdeki dönemlerde benzer salgınlarla karşılaşabilme ihtimallerimize değindi.

Bill Gates yaptığı açıklamalar sırasında önümüzdeki dönemlerde benzer salgınlarla karşılaşabilme ihtimallerimize değindi.

'Her 20 Yılda Bir'

Bill & Melinda Gates Vakfı salgınla mücadelenin maddi tarafında öne çıkan kurumlardan birisi. Bill Gates, Gates Financial Times ile yaptığı röportaj sırasında bazı önemli detaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yüz yıllarda salgınların, insanlar için en büyük sorunlardan birisi olduğunu dile getiren Gates, koronavirüsün günümüz insanları için en büyük olay olduğunu vurguladı. Benzer salgınların yirmi yılda bir karşımıza çıkabileceğini aktaran Gates, bundan sonraki süreçlerde önlemlerin alınması ve hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Bill Gates, salgından yıllar önce yaptığı açıklamalarda da bu soruna parmak basmıştı. "Dünya, savaşa hazırlandığı ciddiyetle pandemiye hazırlanmalı." diyen Gates, özellikle laboratuvar ortamlarında yaşanabilecek istenmeyen kazalara dikkat çekmişti.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.