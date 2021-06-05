BİLKON kentteki STK'larla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİLKON kentteki STK'larla bir araya geldi

BİLKON kentteki STK'larla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bitlis Konfederasyonu (BİLKON) il genelindeki sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

Bitlis Konfederasyonu (BİLKON) il genelindeki sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

2019 yılında kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan Bitlis Konfederasyonu (BİLKON), kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve muhtarlarla bir araya gelerek, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bir otelin konferans salonunda yönetimiyle birlikte STK ve muhtarlarla bir araya gelen BİLKON Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ferhat Bulut, amaçlarının kentteki sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında toplamak ve il dışında yaşayan tüm Bitlislilerin birlik ve beraberliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bulut, "Kurumsal misyon ve vizyon ile hemşerilerimiz için neler yapabiliriz anlayışı ile çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin inşallah. Bitlis'te sivil toplum bilincinin geliştiğine inanan biri olarak güçlerimizi bir araya getirmek için yol arkadaşlarımızla taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Temel amaçlarının Bitlislileri bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Bulut, şunları söyledi:

"Sadece İstanbul değil, Türkiye'deki tüm Bitlislileri kucaklayacak; Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Manisa ve sayamadığım illerdeki tüm hemşerilerimize bir şemsiye ve üst çatı olmak ve her fikre saygılı bir kurum olmak için elimizden geleni yapacağız. İnanıyoruz ki merkeze insanı koyarak mutlu bireylerden mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur. Dolayısıyla mutlu bir dünyanın temeli, burada bulunan siz değerli katılımcılar ve sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticilerisiniz. Bu BİLKON bayrağını politize olmadan, A veya B partisinin arka bahçesi olmadan bu Bitlis bayrağını ilelebet yukarıda tutacak, gençlerimize ve çocuklarımıza teslim edeceğiz."

Programa katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise kendilerini tanıtarak konfederasyondan beklentilerini dile getirip, önerilerini sundular. - BİTLİS

BİLKON kentteki STK'larla bir araya geldi
BİLKON kentteki STK'larla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adnan Menderes Hasan Polatkan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BİLKON kentteki STK'larla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 17:34:17. #1.16#

title