ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - 18-12-2021 13: 19: 38 BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI'NDAN 100. ÖZEL KONSERİ Bilkent Senfoni Orkestrası, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yıl Konseri'nde Şehitkamilliler ile buluştu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Şehitkamil'de büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) gerçekleştirilen Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yıl Konseri, büyük bir ilgi gördü. Matthew Coorey şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, Şehitkamillilere unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerden uzun süre alkış alan performans sonunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şef Matthew Coorey ile konserin gerçekleştirilmesinde emeği olan kişilere çiçek takdim etti. Konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

KURTULUŞ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN DİYORUM

Konser sonunda söz alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bugün Gaziantep'e geldikleri için Bilkent Senfoni Orkestrası'na teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerimize de bizleri yalnız bırakmadığı için, bu güzel gecede bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah, bu ilki olsun, bundan sonraki süreçlerde de Gaziantep'te Bilkent Senfoni Orkestrası'nı misafir etmekten onur duyarız. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun. "

Bilkent Senfoni Orkestrası, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yıl Konseri'nde Şehitkamilliler ile buluştu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Şehitkamil'de büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) gerçekleştirilen Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yıl Konseri, büyük bir ilgi gördü. Matthew Coorey şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, Şehitkamillilere unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerden uzun süre alkış alan performans sonunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şef Matthew Coorey ile konserin gerçekleştirilmesinde emeği olan kişilere çiçek takdim etti. Konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

KURTULUŞ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN DİYORUM

Konser sonunda söz alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bugün Gaziantep'e geldikleri için Bilkent Senfoni Orkestrası'na teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerimize de bizleri yalnız bırakmadığı için, bu güzel gecede bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah, bu ilki olsun, bundan sonraki süreçlerde de Gaziantep'te Bilkent Senfoni Orkestrası'nı misafir etmekten onur duyarız. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun. "

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