Bilkent Şehir Hastanesi, Accuray'in Radixact Sistemini Tercih Etti

Avrupa'nın en büyük hastanelerinden olan ve Ankara'da açılan Bilkent Şehir Hastanesi, daha fazla hastanın hassas radyasyon tedavilerine erişimini sağlamak amacıyla Accuray Incorporated'ın gelecek nesil TomoTherapy platformu, Radixact System'i tercih etti.

Avrupa'nın en büyük hastanelerinden olan ve 3 bin 700 yataklı Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi, daha fazla hastanın hassas radyasyon tedavilerine erişimini sağlamak için, Accuray Incorporated'ın gelecek nesil TomoTherapy platformu, Radixact System'i tercih ettiği açıklandı. İleri radyoterapi sistemi, Bilkent klinik ekibinin; meme, baş ve boyun kanserleri gibi standart endikasyonların yanında, tüm kemik iliği ışınlaması gibi karmaşık tedaviler dahil olmak üzere radyasyon terapisinin önerildiği neredeyse tüm vakaları tedavi etmesini sağlayacak. Yapılan bilgilendirmede; sistemin Sağlık Bakanlığı ve Kamu-Özel Ortaklığı Şehir Hastanesi'ne alınan türünün ilk örneği ve Türkiye'deki türünün ikinci örneği sistem olduğu belirtildi.

Bilkent Şehir Hastanesi gibi tesisler yoluyla, Türkiye kanserli vatandaşlarının tedavi edilme biçimini esaslı oluşturacak bir strateji benimsediğini belirten Accuray Pazarlama Kurulu Başkanı Birgit Fleurent, "Bilkent Hastanesi ekibi, hayatı kurtarma potansiyeli taşıyan radyasyon tedavilerine erişimi daha fazla hasta için bir gerçeklik haline getirmeye yardımcı olması için Radixact Sistemini seçtiği için gururluyuz. Sistemin, klinik ekibin yoğun bir hastanenin beklenen taleplerine ayak uydurmak için gereken çok yönlülük ve verimliliği sağladığına ve mümkün olan en kısa sürede neredeyse tüm tümörler için hassas radyasyon sağlamalarına olanak tanıyacağına inanıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA