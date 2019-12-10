Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü İnaltekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü İnaltekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:50
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü İnaltekin, AA'nın

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen İnaltekin, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

İnaltekin, kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Selin ardından" fotoğrafını tercih ederek, "Ne yaparsak yapalım, teknoloji nereye giderse gitsin, doğaya karşı çaresiziz." dedi.

Yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" fotoğrafına oy veren İnaltekin, karenin, iki mevsimi aynı anda çok güzel yansıttığını söyledi.

İnaltekin, kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçerek, "Bir rahatsızlığım var diyerek yılmamış, korkularını yenmiş, azimle başarılı olmuş bir sporcu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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