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İstanbul Modern'deki Müzeler Konuşuyor etkinliğinde Fransa'nın konuk olacağını; 29. Akbank Caz Festivali'ni 17 bin müzikseverin takip ettiğini; SALT Kış Bahçesi'nin konuşmacısı bitki ressamını; Leman Dorsay'ın yeni fotoğraflarını biliyor musunuz?
04.11.2019 00:02
İstanbul Modern'deki Müzeler Konuşuyor etkinliğinde Fransa'nın konuk olacağını; 29. Akbank Caz Festivali'ni 17 bin müzikseverin takip ettiğini; SALT Kış Bahçesi'nin konuşmacısı bitki ressamını; Leman Dorsay'ın yeni fotoğraflarını biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com