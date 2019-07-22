Biliyor musunuz?

Enka Açıkhava'nın bu haftaki programını; Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Gösteri Sanatları Günleri'ni; İstanbul Modern'deki "Uluslararası Sanatçı Filmleri"ni; "Cemil S¸ov" sinema filminin c¸ekimlerinin tamamlandığını biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

Enka Açıkhava'nın bu haftaki programını; Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Gösteri Sanatları Günleri'ni; İstanbul Modern'deki "Uluslararası Sanatçı Filmleri"ni; "Cemil S¸ov" sinema filminin c¸ekimlerinin tamamlandığını biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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