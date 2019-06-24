Biliyor musunuz?
Pera Müzesi'ndeki "Sanatından Mutfağına Çin Kültürüne Bakış!" programını; Zorlu Center'daki Sena Şener konserini; Ters Köşe'nin de sezonu açtığını; Salt Beyoğlu'ndaki fırın ekmek atölyelerini biliyor musunuz?
Pera Müzesi'ndeki "Sanatından Mutfağına Çin Kültürüne Bakış!" programını; Zorlu Center'daki Sena Şener konserini; Ters Köşe'nin de sezonu açtığını; Salt Beyoğlu'ndaki fırın ekmek atölyelerini biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
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