Biliyor musunuz?

Borusan Contemporary'deki yeni sergileri; SunExpress'in yeni yemek servisini; Coğrafi işaretlerin ders kitaplarına gireceğini; Serhan Bali ile klasik müzik atölyesini; Hilton İstanbul Bosphorus'un "Yeşilçam Geceleri"ni biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

Borusan Contemporary'deki yeni sergileri; SunExpress'in yeni yemek servisini; Coğrafi işaretlerin ders kitaplarına gireceğini; Serhan Bali ile klasik müzik atölyesini; Hilton İstanbul Bosphorus'un "Yeşilçam Geceleri"ni biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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