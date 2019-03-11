Biliyor musunuz?
Borusan Contemporary'deki yeni sergileri; SunExpress'in yeni yemek servisini; Coğrafi işaretlerin ders kitaplarına gireceğini; Serhan Bali ile klasik müzik atölyesini; Hilton İstanbul Bosphorus'un "Yeşilçam Geceleri"ni biliyor musunuz?
Borusan Contemporary'deki yeni sergileri; SunExpress'in yeni yemek servisini; Coğrafi işaretlerin ders kitaplarına gireceğini; Serhan Bali ile klasik müzik atölyesini; Hilton İstanbul Bosphorus'un "Yeşilçam Geceleri"ni biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com