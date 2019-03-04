Biliyor musunuz?

24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali'ni; Geleceğin şeflerinin ödüllendirildiğini; Oscar gecesindeki Türk lezzetlerini; 37. DYO Sanat Ödülleri İstanbul Sergisi kapsamında gerçekleştirilen paneli biliyor musunuz? Hepsi dunya.com/ehlikeyf'te...

Biliyor musunuz?

24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali'ni; Geleceğin şeflerinin ödüllendirildiğini; Oscar gecesindeki Türk lezzetlerini; 37. DYO Sanat Ödülleri İstanbul Sergisi kapsamında gerçekleştirilen paneli biliyor musunuz? Hepsi dunya.com/ehlikeyf'te…

Kaynak: Dunya.com

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