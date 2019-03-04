24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali'ni; Geleceğin şeflerinin ödüllendirildiğini; Oscar gecesindeki Türk lezzetlerini; 37. DYO Sanat Ödülleri İstanbul Sergisi kapsamında gerçekleştirilen paneli biliyor musunuz? Hepsi dunya.com/ehlikeyf'te...
4 Mart 2019 Pazartesi 00:10
24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali'ni; Geleceğin şeflerinin ödüllendirildiğini; Oscar gecesindeki Türk lezzetlerini; 37. DYO Sanat Ödülleri İstanbul Sergisi kapsamında gerçekleştirilen paneli biliyor musunuz? Hepsi dunya.com/ehlikeyf'te…