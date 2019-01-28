Yandex Navizgasyon'da İstanbul'un semt pazarlarının da yer aldığını; Yeni nesil şeflerle yapılacak "Yeniden Çiçek Pasajı" etkinliğini; The Bodrum EDITION Hotel'in dünya basınında yer aldığını; Emaar Akvaryum'daki 14 timsah yavrusunu biliyor musunuz?
28 Ocak 2019 Pazartesi 00:08
Yandex Navizgasyon'da İstanbul'un semt pazarlarının da yer aldığını; Yeni nesil şeflerle yapılacak "Yeniden Çiçek Pasajı" etkinliğini; The Bodrum EDITION Hotel'in dünya basınında yer aldığını; Emaar Akvaryum'daki 14 timsah yavrusunu biliyor musunuz?