Biliyor musunuz?

Yandex Navizgasyon'da İstanbul'un semt pazarlarının da yer aldığını; Yeni nesil şeflerle yapılacak "Yeniden Çiçek Pasajı" etkinliğini; The Bodrum EDITION Hotel'in dünya basınında yer aldığını; Emaar Akvaryum'daki 14 timsah yavrusunu biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

Yandex Navizgasyon'da İstanbul'un semt pazarlarının da yer aldığını; Yeni nesil şeflerle yapılacak "Yeniden Çiçek Pasajı" etkinliğini; The Bodrum EDITION Hotel'in dünya basınında yer aldığını; Emaar Akvaryum'daki 14 timsah yavrusunu biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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