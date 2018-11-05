İstanbul Modern'deki Anthony Cragg sergisinin 20 Ocak'a kadar uzatıldığını; İş Sanat'ın 8 Kasım'da yeni sezona merhaba diyeceğini; Mamut Art Project 2019 için başvuruların başladığını; da Mario'daki deniz ürünleri menüsünü biliyor musunuz?