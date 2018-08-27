Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'ndeki Jens Peter Maintz masterclass'ını; "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması'nı; Ankara'daki Yelda Cavga "Cesur Pembe Kedi" sergisini; Gastronometro'nun mutfak ürünlerini biliyor musunuz?
27 Ağustos 2018 Pazartesi 00:32
Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'ndeki Jens Peter Maintz masterclass'ını; "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması'nı; Ankara'daki Yelda Cavga "Cesur Pembe Kedi" sergisini; Gastronometro'nun mutfak ürünlerini biliyor musunuz?