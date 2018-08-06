Biliyor Musunuz?
İBB'nin 1610 yıllık sarayı restore edeceğini; Maslak'taki Hilton'u; Paper Moon'un en iyi pizza restoranlarından biri seçildiğini; Batman'daki Albaraka Türk Hat ve Tezhip sergisini; Zaxi Restaurant'ın Maslak'ta açıldığını biliyor musunuz?
İBB'nin 1610 yıllık sarayı restore edeceğini; Maslak'taki Hilton'u; Paper Moon'un en iyi pizza restoranlarından biri seçildiğini; Batman'daki Albaraka Türk Hat ve Tezhip sergisini; Zaxi Restaurant'ın Maslak'ta açıldığını biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com