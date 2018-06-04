İstanbul Modern'in yeni binasını ilk hafta 10 bin kişinin gezdiğini; ANAMED Kemerli Galeri'deki sergiyi; Yeni konut tesliminde kilit değiştirmenin gerekmeyebileceğini; People Make The Brand Konferansı'nın konusunun "kültür" olduğunu biliyor musunuz?
4 Haziran 2018 Pazartesi 00:08
İstanbul Modern'in yeni binasını ilk hafta 10 bin kişinin gezdiğini; ANAMED Kemerli Galeri'deki sergiyi; Yeni konut tesliminde kilit değiştirmenin gerekmeyebileceğini; People Make The Brand Konferansı'nın konusunun "kültür" olduğunu biliyor musunuz?