Biliyor Musunuz?

İstanbul Modern'in yeni binasını ilk hafta 10 bin kişinin gezdiğini; ANAMED Kemerli Galeri'deki sergiyi; Yeni konut tesliminde kilit değiştirmenin gerekmeyebileceğini; People Make The Brand Konferansı'nın konusunun "kültür" olduğunu biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

İstanbul Modern'in yeni binasını ilk hafta 10 bin kişinin gezdiğini; ANAMED Kemerli Galeri'deki sergiyi; Yeni konut tesliminde kilit değiştirmenin gerekmeyebileceğini; People Make The Brand Konferansı'nın konusunun "kültür" olduğunu biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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