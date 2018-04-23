Türkiye'nin ilk "Sakin Şehri" olan Seferihisar lezzetlerinin İstanbul'da tadılacağını; 18. Afyonkarahisar Caz Festivali Onur Konuğu'nun Ömür Göksel olduğunu; IV. Ulusal Aşçılık Kampı'nın bu yıl da Mengen'de yapılacağını; "Hayat Tek, Anadolu'nun Lezzetlerini Keşfet" etkinliğini biliyor musunuz?