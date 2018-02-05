Biliyor Musunuz?
İş Sanat'taki Anadolu ezgilerine Batı yorumunu; Yapı Kredi Kültür Sanat etkinliklerini; Pernigotti çikolatalarının yeni serisini; !f İstanbul'dan Ara Güler ve Jan Švankmajer sürprizini; Shangri - La Bosphorus Köpek Yılı kutlamasını biliyor musunuz?
İş Sanat'taki Anadolu ezgilerine Batı yorumunu; Yapı Kredi Kültür Sanat etkinliklerini; Pernigotti çikolatalarının yeni serisini; !f İstanbul'dan Ara Güler ve Jan Švankmajer sürprizini; Shangri - La Bosphorus Köpek Yılı kutlamasını biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com