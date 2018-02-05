AFRİN HAREKATI'NDA 17. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Biliyor Musunuz?

İş Sanat'taki Anadolu ezgilerine Batı yorumunu; Yapı Kredi Kültür Sanat etkinliklerini; Pernigotti çikolatalarının yeni serisini; !f İstanbul'dan Ara Güler ve Jan Švankmajer sürprizini; Shangri - La Bosphorus Köpek Yılı kutlamasını biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

İş Sanat'taki Anadolu ezgilerine Batı yorumunu; Yapı Kredi Kültür Sanat etkinliklerini; Pernigotti çikolatalarının yeni serisini; !f İstanbul'dan Ara Güler ve Jan Švankmajer sürprizini; Shangri - La Bosphorus Köpek Yılı kutlamasını biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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