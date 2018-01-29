YEDY derecelendirme kitabının çıktığını; 30. Yıl Enka Kültür Sanat Müzik Buluşmaları'nın Şubat ayı programını; Jamaica'dan gelen kahveyi; İsmini, ekibin bizzat yarattığı mavi karakterden alan Blue Man Group'un İstanbul'a geleceğini biliyor musunuz?
29 Ocak 2018 Pazartesi 00:07
YEDY derecelendirme kitabının çıktığını; 30. Yıl Enka Kültür Sanat Müzik Buluşmaları'nın Şubat ayı programını; Jamaica'dan gelen kahveyi; İsmini, ekibin bizzat yarattığı mavi karakterden alan Blue Man Group'un İstanbul'a geleceğini biliyor musunuz?