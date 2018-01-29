AFRİN HAREKATI'NDA 10. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Biliyor Musunuz?

YEDY derecelendirme kitabının çıktığını; 30. Yıl Enka Kültür Sanat Müzik Buluşmaları'nın Şubat ayı programını; Jamaica'dan gelen kahveyi; İsmini, ekibin bizzat yarattığı mavi karakterden alan Blue Man Group'un İstanbul'a geleceğini biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

YEDY derecelendirme kitabının çıktığını; 30. Yıl Enka Kültür Sanat Müzik Buluşmaları'nın Şubat ayı programını; Jamaica'dan gelen kahveyi; İsmini, ekibin bizzat yarattığı mavi karakterden alan Blue Man Group'un İstanbul'a geleceğini biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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