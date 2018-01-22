Biliyor Musunuz?
Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Yarışması'nın sonuçlarını; "Sabri Ülker Bilim Ödülü"ne başvurulabileceğini; Müzeyyen müzikalini; "Bal ve Arı Ürünleri Günleri"ni; Özsüt'ün salep ve sıcak çikolatasını; UNIQ Müze'deki "Leonardo" sergisini biliyor musunuz?
Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Yarışması'nın sonuçlarını; " Sabri Ülker Bilim Ödülü"ne başvurulabileceğini; Müzeyyen müzikalini; "Bal ve Arı Ürünleri Günleri"ni; Özsüt'ün salep ve sıcak çikolatasını; UNIQ Müze'deki "Leonardo" sergisini biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com