Biliyor Musunuz?
Four Seasons Sultanahmet'in "Altın Oteller Listesi"nde yer aldığını; Bosch'un sesli asistanını; Brook Brothers'ın 200 yaşında olduğunu; EMITT Fuarı'nı; Melis'in soslarını; İstanbul'daki kışlık lunaparkı; Zorlu'daki Einaudi konserini biliyor musunuz?
Four Seasons Sultanahmet'in "Altın Oteller Listesi"nde yer aldığını; Bosch'un sesli asistanını; Brook Brothers'ın 200 yaşında olduğunu; EMITT Fuarı'nı; Melis'in soslarını; İstanbul'daki kışlık lunaparkı; Zorlu'daki Einaudi konserini biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com